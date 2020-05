Lady Gaga e Ariana Grande, una coppia da fantascienza: "Insieme per andare avanti oltre il dolore"

E' uscito nella notte " Rain On Me ", il nuovo singolo di Lady Gaga che fa dà lancio per l'album " Chromatica ", in arrivo settimana prossima, il 29 maggio. Il brano è un duetto con Ariana Grande all'insegna dell'ottimismo e della positività con la pioggia come metafora di una rigenerazione energetica. Musicalmente invece si muove in atmosfere dance come già era accaduto per il primo singolo "Stupid Love" .

Lady Gaga, bellezza sexy da fantascienza per il nuovo album Instagram 1 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Lady Gaga si commuove per l'Italia: "Siete nel mio cuore e nelle mie preghiere"

Quello con Ariana Grande è solo uno dei duetti che comparirà in "Chromatica", dove ci saranno le collaborazioni anche di Elton John e Blackpink. Nei giorni scorsi Gaga e la Grande hanno rilasciato un'intervista a Zane Lowe per Apple Music, raccontando un po' come è andato il loro incontro musicale. Gaga ha spiegato di essere rimasta molto colpita da ciò che Ariana ha dovuto affrontare nella vita, al punto di mettersi a piangere in studio di registrazione.

Ariana infatti è stata segnata in questi anni da esperienze molto dure, a partire dal terribile attentato alla Manchester Arena, dopo un suo concerto (non è un caso che come data di pubblicazione del brano sia stata scelta il 22 maggio, terzo anniversario dell'attacco terroristico), per arrivare alla morte dell'ex fidanzato Marc Miller. .

Secondo Gaga il processo di registrazione di questa canzone è stato in qualche modo catartico e curativo. "Ci siamo sedute raccontandoci le nostre vite" ha affermato la Germanotta spiegando che in fondo "Rain On Me" è proprio questo. "Si tratta di due donne che si confrontano sul come andare avanti".

POTREBBE INTERESSARTI: