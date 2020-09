Lady Gaga ci trascina nell'incubo colorato dei suoi disturbi mentali con "911"

Dopo "Stupid Love" e "Rain on Me", Lady Gaga ci porta nel lato più surreale di "Chromatica". Nel videoclip (un vero cortometraggio) del terzo singolo "911" la Germanotta affronta alla luce del sole i suoi demoni: la depressione, i disturbi mentali e gli antipsicotici. Un dramma vissuto in prima persona e da cui è uscita più forte di prima, "mescolando tutte le sofferenze in una pozza d'oro".

Leggi anche>

Lady Gaga: "Prendo un farmaco antipsicotico, il mio cervello in certi momenti ne ha bisogno"

"So di avere problemi mentali" - Il titolo 911, che negli Stati Uniti è il numero delle emergenze, non è stato scelto a caso. Il brano, infatti, contiene riferimenti ai medicinali antipsicotici e ai disordini mentali di cui Gaga soffre realmente. "So di avere problemi mentali e so che a volte possono rendermi non funzionale come essere umano. Devo prendere farmaci per fermare il processo che si verifica nel mio cervello e che io non so controllare", ha confessato in una recente intervista radiofonica.

"Non capivo cosa stesse succedendo" - "È stata una delle cose peggiori che mi siano mai successe", ha continuato la popstar. "Non capivo cosa stesse succedendo, perché tutto il mio corpo si era intorpidito. Mi sono dissociata completamente. Urlavo e poi lo psichiatra mi ha calmata e mi ha dato le medicine".

Lady Gaga, una popstar dai mille segreti Instagram 1 di 30 Da video 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Da video 30 di 30 Da video 10 di 30 Da video 11 di 30 Da video 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Lady Gaga, Met Gala 2019 Afp 18 di 30 Coronavirus, scende in campo anche Lady Gaga 19 di 30 Instagram 20 di 30 Instagram 21 di 30 Instagram 22 di 30 Instagram 23 di 30 Instagram 24 di 30 Instagram 25 di 30 Uno dei spettacolari look di Lady Gaga Afp 26 di 30 Instagram 27 di 30 Instagram 28 di 30 Uno dei spettacolari look di Lady Gaga Afp 29 di 30 con Christian Carino Instagram 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Le ha causato sofferenza andare laggiù" - Un tema particolarmente attuale quello della salute mentale, soprattutto dopo il periodo di lockdown vissuto dall'umanità che ha peggiorato alcune situazioni già a rischio.

Di farmaci, disturbi psichici e depressione, però, si parla ancora troppo poco secondo il produttore di Chromatica BloodPop che da molti anni lavora con la Gaga. "Per molte persone non è bello parlare di farmaci, ma per chi ne fa uso hanno molta rilevanza nella vita moderna. Questa era la sua verità e voleva scrivere di questo, anche se sapeva che le avrebbe causato sofferenza andare laggiù", ha rivelato a "EW".