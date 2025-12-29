Lacasadargilla, la piccola apocalisse umana di "Escaped Alone" in prima assoluta al Piccolo

Sally, Vi, Lena (amiche di lunga data) e la Signora Jarrett, la nuova arrivata, si capiscono al volo, senza bisogno di finire un discorso, si interrompono correggendosi, o lasciano fluttuare un embrione di pensiero finché qualcun’altra non si inserisce con i suoi racconti. Nell’allegro chiacchiericcio delle quattro donne, fatto di un’irresistibile incontinenza verbale, i soliloqui della signora Jarrett, richiami diretti al pubblico a metà tra il presagio e l’anatema, sono il formidabile espediente drammaturgico con cui "Escaped Alone" agita il languore delle nostre vite, scompiglia preconcetti, piccole follie quotidiane e abitudini, ancorando ogni particolare dell’esistenza delle protagoniste a un minaccioso e vivissimo affresco del nostro presente. E così, mentre il pomeriggio volge al tramonto e le quattro amiche consumano il declino della loro vita sorseggiando tè, si annuncia con un inquieto ritornello anche il possibile tramonto di questa nostra umanità.