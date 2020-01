La Terra brucia e AY AY con "Break" prova a svegliare le coscienze delle nuove generazioni

AY AY, dalla Germania il producer mascherato che fa ballare per il bene della Terra Timothy Schaumburg 1 di 6 Timothy Schaumburg 2 di 6 Timothy Schaumburg 3 di 6 Timothy Schaumburg 4 di 6 Timothy Schaumburg 5 di 6 Timothy Schaumburg 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

È un conflitto antico, come il mondo: le vecchie generazioni si contrappongono alle nuove imponendo scelte preconfezionate. Ma queste scelte stanno distruggendo una casa: quella comune rappresentata dal nostro Pianeta.

Il giovane producer tedesco è al suo debutto europeo. Nominalmente, con lo pseudonimo AY AY, iconicamente celando il suo volto, così come tanti coetanei che hanno un’esigenza comune: puntare tutto sul contenuto, e chi se ne importa dell’immagine, proprio nell’era della celebrazione dell’ego. La Terra sta bruciando, e la dirompente presa di coscienza delle nuove generazioni è una promessa: quella di non farsi “spezzare” dal corso degli eventi. Trasformare, modificare. Sopravvivere oggi, con la fiducia di un futuro ancora da scrivere e con la certezza che un cambiamento sia ancora possibile. Non si può del resto trovare equilibrio interiore senza riportare in asse la nostra Casa.

E questo è il contributo dell’artista, già autore e compositore del brano, che ha scelto immagini reali e ha ideato e montato da solo un clip dal forte impatto, che è un monito generazionale e personale, una canzone che continua a promettere "non ci spezzerete". Un messaggio potente, un grido che entra in testa e lì rimane, come la musica del producer AY AY, anche ispirata dal lavoro con lo storico produttore di The Prodigy James Rushent.