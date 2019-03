La strana coppia al Blue Note, Papaleo special guest accanto a Chiara Civello

C'è una strana coppia sul palcoscenico del Blue Note questa settimana a Milano. Giovedì sera, nella sala di via Borsieri, Rocco Papaleo andrà in scena in versione musicale a fianco di Chiara Civello. Il noto attore e regista, premiato con il David di Donatello per il suo "Basilicata coast to coast", si presenta in una veste un po' insolita per lui, quella di cantante.