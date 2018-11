La "Settimana Bianca" del Pagante con Massimo Boldi

Sta per arrivare il Natale e come ogni anno arriva anche il video del Pagante . " Settimana Bianca " è un vero e proprio amarcord dei migliori cinepanettoni di Carlo Vanzina . Nei panni di un moderno Guido Nicheli, alias “il cummenda”, Eddy Veerus canta “sole, whisky, la libidine è qui” mentre le due bionde Federica Napoli e Roberta Branchini ripercorrono le scene tipiche dei celebri film “Vacanze di Natale”. Con la straordinaria partecipazione di Massimo Boldi .

Tutto rimanda a stile e ed estetica tipici degli Anni 90, soprattutto la base musicale che non è altro che una cover della celebre Surrender dei Soundlovers, 1998. Erano altri tempi, tempi a cui il Pagante guarda con tenerezza, ispirazione e, perché no, un po’ di nostalgia per un’epoca in cui tutto sembrava perfetto.

Fedelmente ambientato a Courmayeur tra neve, party in baita, fuochi d’artificio, ostriche e champagne il video di "Settimana Bianca" è un pacchetto regalo per ogni romantico amante della dance e dell’immaginario di festa in montagna di fine millennio.

Giovedì 6 dicembre Il Pagante sarà ive al Fabrique di Milano pe rl'unica data del "Paninaro 2.0" tour: tra gli special guests Shade, Samuele Heron e i Gemelli Diversi.