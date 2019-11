La richiesta della cittadinanza Usa di Neil Young è bloccata: il suo uso di marijuana ostacola l'approvazione

Neil Young ha raccontato sul suo sito ufficiale di aver fatto richiesta della cittadinanza statunitense per votare alle elezioni presidenziali del 2020. Il musicista canadese (che il 12 novembre festeggia 74 anni) vive da molti anni in California e ha spiegato di aver superato il test per ottenere il passaporto Usa, ma che il suo consumo di marijuana ha reso necessario un secondo esame.

Ad aprile l’USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services), l’agenzia che si occupa di naturalizzazione e immigrazione negli States, ha stabilito che le persone che abbiano fatto uso di marijuana potrebbero non rispettare i requisiti per ottenere la cittadinanza ("potrebbero non avere una buona moralità"), anche se questo non è illegale nello stato in cui vivono.

"Spero sinceramente di aver mostrato una buona moralità", ha scritto il cantante che spera "di poter esercitare il mio diritto di voto secondo coscienza esprimendo così il suo giudizio su Donald j. Trump e i suoi compari candidati".

Nel 2016 Neil Young intimò a Trump di non utilizzare più il brano "Rockin' in the Free World" nel corso della sua campagna elettorale.

TI POTREBBE INTERESSARE: