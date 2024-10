La rappresentante di lista e il lato oscuro "Giorni felici": "Ci siamo persi e ritrovati"

Tornare al 2021, anno di uscita di "My Mamma" dopo la prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo con "Amare" (avendo rotto il ghiaccio l'anno prima con la serata dei duetti), è questi d'obbligo. Perché per La rappresentante di lista quell'anno è stato il classico punto di svolta. Catapultati in una dimensione per loro inedita i due sono sembrati perfettamente a proprio agio, replicando a Sanremo con "Ciao ciao" l'anno seguente e poi con "Diva" per portare l'onda lunga fino all'estate. Ma non tutto oro è ciò che luccica. Dietro un improvviso successo di questo tipo possono anche nascondersi dubbi e malinconie. E da lì ha preso il "la" il processo di scrittura che ha portato a "Giorni felici". "Proprio il secondo Sanremo, era stato in qualche modo un motore per attivare nuovamente la scrittura - racconta Dario -. All'epoca cercavamo di capire come anche proseguire il racconto dopo 'Ciao ciao', e poi uscì 'Diva'. Era un periodo veramente di grande pressione, shooting, interviste... e c'eravamo ritagliati una giornata in studio a Milano e lì è successo qualcosa...".