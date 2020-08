La Notte della Taranta al tempo del Covid: tanta musica ma senza il pubblico

Non ci sarà il pubblico che è da sempre la vera anima del Concertone tra canti, balli e giravolte. Ma la Notte della Taranta riuscirà a incantare e appassionare ugualmente, fra musiche, tamburelli e pizziche. Sarà registrata domenica sera, nell'ex convento degli Agostiniani di Melpignano, cittadina del Salento blindata. Inaccessibile a chiunque non sia residente, per evitare assembramenti. Tre i superospiti in programma: Mahmood, Diodato e Gianna Nannini.