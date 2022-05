La Milanesiana, 23esima edizione del festival delle arti dedicata alle omissioni

E sono proprio le "Omissioni" il tema della 23esima edizione de La Milanesiana , il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi , che torna dal 4 giugno al 3 agosto in 20 città con oltre 60 incontri ed eventi e più di 150 ospiti. Il tema di questa edizione come ha spiega la stessa Sgarbi - "è legato a quello che avremmo dovuto e potuto fare e non abbiamo fatto, che avremmo potuto e dovuto dire e non abbiamo detto. Un tema che ha una gamma vastissima di declinazioni: morali, politiche, giuridiche, estetiche, anche".

La

rosa disegnata da Franco Battiato, simbolo della rassegna

colori dell'Ucraina

, è stata ridipinta con iperchè "non abbiamo potuto e voluto sottrarci al rumore della storia, e questa guerra, come anche altre guerre, entrerà in questa Milanesiana". E lo farà anche con la letteratura russa, con Ludmila Ulitskaya che "dialogherà con scrittrici di altre latitudini culturali, come è giusto e normale che sia. Lei vuole la Pace, che in questo momento vuol dire almeno questo: sapere che c'è un aggressore e un aggredito".

Al centro della rassegna le relazioni e il dialogo tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport. Saranno ospiti scrittori come il Premio Nobel per la Letteratura 2021

Abdulrazak Gurnah

Édouard Louis

Michael Cunningham, Joby Warrick e Andrew Sean Greer

Tahar Ben Jelloun

Leila Slimani

Noam Chomsky

John Coetzee

Sandro Veronesi

Edoardo Nesi

(protagonista al Teatro Franco Parenti dello spettacolo di Thomas Ostermeier "Qui a tué mon père", i Pulitzer, i Goncourt, il linguista, il Premio Nobel per la Letteratura 2003, i premi Stregaed

Spazio anche alla musica, a partire dalla serata inaugurale, il 4 giugno a Sondrio, con il concerto di

Simone Cristicchi

Extraliscio, Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Coro delle Mondine di Novi, Uri Caine, Ramin Bahrami, Paolo Fresu, Giovanni Caccamo

omaggio a Franco Battiato

Elio

Vasco Brondi

Ara Malikian

. E poi. Non mancherà un, con la serata "Canto fermo. Le musiche classiche di Franco Battiato", con prologo letterario di Fabrizio Gifuni. In programma ancheche canterà e reciterà Enzo Jannacci, il ritorno di, il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti feat. Extraliscio, e il concerto al Vittoriale, a chiusura del violinista

Per il cinema, al regista statunitense

Abel Ferrara

Luca Barbarossa

Flavia Mastrella e Antonio Rezza

verrà consegnato il Premio Omaggio al Maestro / La Milanesiana. E poi le mostre: il 4 giugno inaugurerà a Sondrio l'esibizione "Omissioni" di Simone Cristicchi, mentre dal 25 giugno all'11 settembre la Reggia di Venaria di Torino ospiterà "Tutti i Linus. 100 anni con Charles Schulz" (a cura di Igort ed Elisabetta Sgarbi). Spazio ovviamente anche al teatro: al Parenti di Milano anteprima del racconto cantato "Non perderti niente" di, al Piccolo "Amistade" di