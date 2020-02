La figlia adottiva di Spielberg annuncia l'ingresso nel mondo del porno con la benedizione del papà

In un’intervista al Sun, la figlia adottiva di Steven Spielberg e Kate Capshaw , la 23enne Mikaela, ha dichiarato di voler divenire un attrice porno dopo aver auto-prodotto un proprio video a luci rosse. "Mi sono davvero stancata di non riuscire a capitalizzare il mio corpo e, onestamente, mi son stancata di sentirmi dire di odiare il mio corpo". La ragazza ha raccontato come i genitori non siano rimasti assolutamente sconvolti dalla sua decisione ma anzi la supportino.

"Mi sono anche stancata di lavorare ogni giorno senza soddisfare la mia anima. Ho voglia di fare questo tipo di lavoro, posso 'soddisfare' altre persone, ma mi sento bene perché questo non mi fa sentire violata", ha detto la ragazza, rivelando anche di aver subito abusi sessuali in passato (inflitti da nessuno della sua famiglia o della loro cerchia di amici) e di aver lottato contro l’anoressia, il disturbo di personalità borderline e l’alcolismo.

Ha raccontato anche di aver comunicato ai genitori la sua decisione su FaceTime e di come i due siano stati incuriositi piuttosto che sconvolti: “La mia sicurezza è sempre stata la priorità numero uno per loro. In realtà penso che una volta che vedranno quanto sono arrivata lontano dal fondo in cui mi trovavo un anno e mezzo fa, guarderanno questo e diranno: 'Wow, la signorina è cresciuta davvero sicura di se stessa'”. Ha detto che il suo obiettivo è quello di guadagnare abbastanza soldi in modo da non aver bisogno di fare affidamento sui fondi del padre: “Non posso rimanere dipendente dai miei genitori o anche dallo stato, non che ci sia qualcosa di sbagliato in questo, semplicemente non mi sento a mio agio con me stessa”.

Con l'attuale moglie Kate Capshaw, Steven Spielberg ha avuto tre figli, Sasha (1990), Sawyer (1992) e Destry (1996), oltre ad aver adottato Theo (1988) e Mikaela (1996). Dal matrimonio con l'ex Amy Irving era invece nato Max Samuel (1985).

La ragazza, il cui nome d’arte è Sugar Star, è fidanzata con il 47enne Chuck Pankow, e ha comunque dichiarato di non praticare alcun atto sessuale dietro la macchina da presa.

TI POTREBBE INTERESSARE: