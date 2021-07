"La festa dell'amore" di Cosmo: primo live in Italia con posti in piedi e senza distanziamento

Cosmo torna dal vivo con "La prima festa dell'amore" all’Arena Parco Nord di Bologna l'1 e il 2 ottobre. Saranno due date davvero particolari e importanti: l’ accesso al primo live italiano, con posti in piedi e senza distanziamento , sarà consentito con il Green Pass per i vaccinati , oppure con esito negativo di tampone rapido effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento.

Lo spunto di trovare una soluzione nel pieno rispetto della sicurezza di tutti i partecipanti e dei protocolli, nasce dalle decine di esperimenti che in questi mesi sono andati a buon fine in Europa e nel mondo ma che in Italia non sono ancora mai sbarcati. Lo show si svolgerà sotto un grande tendone circense da Festival internazionale, aperto ai lati in modo da garantire la naturale circolazione dell’aria.

“Si parla tanto di ripartenza e ritorno alla normalità, ma noi siamo convinti che per il nostro settore la normalità tornerà quando si potrà ricominciare a vivere la musica dal vivo nel modo in cui andrebbe sempre vissuta. Non tutti i concerti sono fatti per essere fruiti da seduti, non tutti i generi musicali si possono esprimere in quella modalità e per tanti artisti che hanno ricominciato ce ne sono tanti altri ancora fermi. Abbiamo deciso di provarci e con noi ha deciso Cosmo, artista da sempre sensibile alle tematiche dell’aggregazione sociale e che si muove a cavallo tra due mondi: quello della musica dal vivo e quello del clubbing, uno degli ambiti più danneggiati dalla pandemia e strumentalizzati dalla politica.", spiegano Emiliano Colasanti e DNA concerti.

“Per la prima festa dell’amore abbiamo scelto Bologna che è da sempre un avamposto delle avanguardie culturali e underground, essendo anche raggiungibile facilmente da tutta Italia è davvero la location perfetta. Annunciare il primo live in cui sarà permesso, anzi doveroso ballare, è un segnale importante per tutti e sinceramente non vediamo l’ora di cominciare. Sarà una festa, promesso", racconta lo stesso Cosmo.

L’artista e l’organizzazione hanno come massima priorità la sicurezza delle persone: se la situazione epidemiologica ospedaliera dovesse risultare incompatibile con lo svolgimento del concerto nelle date prestabilite, non solo gli appuntamenti verranno riprogrammati ma per chi lo vorrà il costo del biglietto sarà totalmente rimborsato. Allo stesso modo, il costo del biglietto verrà rimborsato anche a chi, essendo in possesso di un biglietto acquistato in prevendita, dovesse trovarsi in una situazione di positività a ridosso dell’evento.

"La prima festa dell'amore" sarà anche l’occasione per Cosmo di portare dal vivo il suo nuovo album "La terza estate dell'amore", dedicato alle tematiche di rinascita del corpo, condivisione e liberazione, oltre a brani estratti dai suoi precedenti album, reinventati appositamente.