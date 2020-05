La Fase 2 di Vasco: torna in sala di registrazione con la mascherina e si prepara ai live

Anche per Vasco Rossi è iniziata la Fase 2 e la prima cosa che ha fatto è stata recarsi nel suo studio di registrazione bolognese per rimettersi al lavoro. Via social il rocker ha condiviso una serie di scatti in mascherina al microfono e ha annunciato: "Quando sono in ascensore, in QUESTO, vuol dire che sto andando in sala d’ incisione. Siamo anche noi pronti a ripartire appena ci danno delle regole certe e precise".