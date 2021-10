La famiglia di Gue Pequeno si allarga: adesso chiamatelo Big Daddy

Guè Pequeno diventa papà. La bella novità è stata svelata grazie ad alcune foto postate sulla pagina Instagram della società di eventi che organizzato il baby shower organizzato per il rapper e la sua fidanzata Yusmary per annunciare che c'è una bimba in arrivo. Al momento non si sa quando sia previsto il parto ma a giudicare dal pancione della futura mamma non dovrebbe mancare molto.