La dolce dedica di Vasco Rossi alla moglie: "Ogni volta che la guardo provo un gran senso d'amore"

Parlando a "Vanity Fair" nel 2018 Vasco aveva svelato alcuni dettagli della sua relazione con Laura e nella dedica social alla moglie il rocker cita proprio le parole di quell'intervista per rendere pubblico il suo amore per la compagna: "Ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia" e ha aggiunto: "Dal nostro amore è nato nel 1991 Luca. Lei lo voleva e io anche. Visto che ero diventato padre due volte senza averlo chiesto, volevo provare a metter su famiglia. Per uno come me era la scelta più controcorrente e spericolata: una sfida.

Vasco ha poi concluso con una vera e propria dichiarazione d'amore: "Ancora oggi ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore”.



Vasco e Laura, che ha 17 anni meno del cantante, sono insieme da oltre 33 anni, ma si sono sposati solo il 7 luglio del 2012 con una cerimonia privata nel comune di Zocca e senza festeggiamenti. Vasco è padre di altri due figli, oltre a Luca, nato dalla sua relazione con Laura: Lorenzo, avuto da Gabriella Sturani e il primogenito Davide, avuto con Stefania Trucillo.

