La confessione shock di Bono Vox: "Ho un altro fratello che amo, anzi adoro e che non sapevo di avere"

"Ho un fratellastro, che amo e adoro e che non sapevo di avere".

In una intervista radiofonica della BBC Bono Vox racconta di averlo scoperto nel 2000, un anno prima che il padre morisse di cancro, ma di non averlo mai rivelato. "Sono in pace con lui", ha aggiunto il frontman degli U2, che ha confessato come sua madre Iris, morta nel 1974, non ne sapesse nulla: "Non era a conoscenza che suo marito aveva un figlio con un'altra donna"