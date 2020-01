La cerimonia degli Oscar non avrà un conduttore come nella passata edizione

Come accaduto un anno fa, gli Oscar 2020 saranno consegnati senza un conduttore tradizionale. L’annuncio è stato dato dal presidente della ABC, Karey Burke, decisione presa d'accordo anche con Academy of Motion Picture Arts and Science. La cerimonia della 92esima edizione, prevista il 9 febbraio a Los Angeles, seguirà quindi il modello utilizzato nel 2019, affidandosi solo alla presentazione delle varie categorie grazie alle star coinvolte.