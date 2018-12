L'Orchestra Italiana del Cinema torna con "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban"

"Siamo orgogliosi di tornare a Milano con un nuovo ed emozionante capitolo della Harry Potter Film Concert Series - dichiara Marco Patrignani, presidente dell'Orchestra Italiana del Cinema e produttore dello show in Italia - già sold-out in tutto il mondo: Il ruolo della musica nel film è cruciale, immaginate la suggestione di ascoltare una grande orchestra sinfonica eseguire dal vivo la colonna sonora originale del premio Oscar John Williams in perfetta sincronia con il film: semplicemente magnifico!. Harry Potter è una delle maggiori saghe di successo della storia del cinema. Vivere l’esperienza del film con l'orchestra dal vivo rappresenta una rara opportunità per tutte le età e in particolare per i più piccoli una imperdibile occasione per scoprire l’affascinante suono di una grande Orchestra Sinfonica".