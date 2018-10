Harry Potter diventa un corso di studi della facoltà di Legge

Il corso intitolato 'An interface between Fantasy Fiction Literature and Law: Special focus on Rowling's Potterverse' (ovvero La connessione tra letteratura fantasy e legge: focus speciale sulla storia di Harry Potter firmata J.K.Rowling) è stato istituito presso la Kolkata’s National University of Juridical Sciences in India. Voluto dal professor Shouvik Kumar Guha, prevede 45 ore di insegnamento basato sulla discussione tra docente e alunni e ha registrato il tutto esaurito a poche ore dalla sua istituzione, come riporta Skuola.net.