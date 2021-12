L'appello di Roger Waters per l'ospedale di Cariati, in Calabria: "Riapritelo subito"

In un video, Roger Waters ha fatto un appello perché venga riaperto l'ospedale di Cariati, in provincia di Cosenza, chiuso da alcuni anni. "Riaprite l'ospedale di Cariati, subito!", ha detto in italiano il cofondatore dei Pink Floyd , esprimendo il proprio sostegno ai cittadini e ai comitati civici che da tempo conducono una battaglia per la riapertura del nosocomio cosentino.

L’appello di Waters è contenuto in un'intervista pubblicata dall'associazione Le Lampare Bassojoniocosentino ed inserita nel documentario realizzato da Federico Greco e Mirko Melchiorre, con la partecipazione di Emergency, "C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando" sulle condizioni della sanità nel mondo. Per sostenere l’apertura della struttura, da oltre un anno il movimento locale occupa un reparto dell'ospedale, pronto ma chiuso da 11 anni. E ora in loro aiuto è arrivato Roger Waters con una dichiarazione che sta facendo il giro del Web dopo essere stata pubblicata sulla pagina Facebook dell'associazione.

"Questa vicenda mi fa venire in mente di prendere la macchina, andare a Cariati e stappare una bottiglia di vino con loro. Perché hanno bisogno di aiuto e stanno facendo una cosa sacrosanta", ha detto Waters in uno stralcio dell'intervista.

Uno dei due registi, Federico Greco, ha raccontato all'Agi come sono arrivati al musicista: "Il ministro della Salute, Roberto Speranza chiamò Emergency e Gino Strada affinché dessero una mano per fronteggiare l'emergenza Covid con i loro ospedali da campo. Noi eravamo in contatto con Strada e venimmo a sapere della lotta di Cariati. E abbiamo deciso di inserire il comune calabrese nel film come esempio di quanto sta accadendo in Italia e nel mondo con la privatizzazione di una sanità di cui il Covid ha evidenziato drammaticamente le carenze".

E ha spiegato: "Per fare questo abbiamo contattato personalità di fama mondiale e fra queste Ken Loach, che ci ha messi in contatto con Roger Waters. A Waters abbiamo raccontato la vicenda di Cariati e lui ha lanciato l'appello. Credo che il nostro film possa dare una grossa mano per la soluzione del problema dell'ospedale".

