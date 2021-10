Esce il 15 ottobre " L'altra verità ", il nuovo video di Sal Da Vinci che Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva. Ultimo singolo estratto dal disco di inediti del cantautore napoletano "Siamo gocce di mare", "L'altra verità" racconta della capacità di trovare un'altra prospettiva da cui guardare qualcuno o qualcosa, senza essere condizionato da preconcetti o pregiudizi.

"Dicono che le persone intelligenti siano alla ricerca della verità, ma solo quelle "sagge" sanno riconoscere una verità diversa, dunque “l’altra verità”, che equivale a un’altra prospettiva da cui guardare qualcuno o qualcosa, senza essere condizionato da preconcetti o pregiudizi - spiega lui -. La ricerca dell'altra verità riconduce necessariamente a un'analisi della realtà più oggettiva, con un punto di vista più razionale e ragionevole. In amore è tutto diverso, cerchiamo di vedere solo ciò che ci fa stare bene. Per il cuore esiste una sola verità".

La canzone appartiene a un progetto ampio e articolato che si snoda attraverso l’analisi delle sfumature dell’amore nelle sue molteplici forme e manifestazioni: è il nuovo disco di inediti "Siamo gocce di mare" (il titolo è un omaggio dell'amico Renato Zero), forse l’album più intimo e introspettivo dell’artista, in cui il cantautore scava nella profondità di storie e sentimenti vissuti, per regalarne la loro rotondità. 15 tracce, 15 storie che rappresentano simbolicamente l’equilibrio di un matrimonio perfetto tra chi canta e chi ascolta.