Kylie Minogue "torna" Barbie: la bambola celebra l’era di “Padam Padam”

Da Helen Mirren (con i capelli bianchi) a Kylie Minogue, Barbie festeggia 65 anni con 8 star simbolo di empowerment
Dopo il modello del 2024, la popstar australiana torna in versione Barbie Signature Collector ispirata al successo dell’album “Tension”
Kylie Minogue è di nuovo Barbie © Instagram
Rosso fuoco, sguardo magnetico e quell’energia che l’ha resa un’icona globale. Kylie Minogue diventa Barbie per la seconda volta, in questo caso con una nuova Barbie Signature Collector Doll che rende omaggio a uno dei capitoli più brillanti della sua carriera recente. La bambola, ispirata al videoclip di "Padam Padam", celebra la stagione d’oro inaugurata dal singolo del 2023 e culminata con l’album "Tension" e il tour mondiale.
Non è la prima volta che la popstar australiana entra nell’universo Mattel: già nel 2024 era stata protagonista di una Barbie Role Model creata per il 65° anniversario del celebre brand. Ma questa nuova edizione punta ancora più in alto, trasformando l’estetica e l’immaginario dell’era Tension in un oggetto da collezione destinato ai fan di tutto il mondo.
La nuova Barbie dedicata a Kylie Minogue è vestita interamente di rosso, proprio come nel videoclip che ha accompagnato il ritorno dance della cantante. Il look richiama la sensualità e l’intensità visiva di "Padam Padam", brano che ha segnato una vera rinascita artistica per la star, riportandola in cima alle classifiche e consacrandola ancora una volta regina dell’electro-pop.
Il singolo, costruito su un beat pulsante e ipnotico, ha conquistato radio e social network, diventando virale anche grazie a TikTok e all’entusiasmo della comunità LGBTQ+, da sempre legata alla figura di Kylie Minogue. Il titolo stesso, onomatopeico, richiama il battito del cuore, trasformando la canzone in un mantra pop capace di entrare immediatamente in testa.
Disponibile dal 12 febbraio su Mattel Shop e presso rivenditori selezionati, la Barbie Signature Collector Doll è acquistabile al prezzo di 80 euro. Un prezzo pensato per il mercato dei collezionisti, ma anche per chi desidera portare a casa un simbolo di questa fase creativa.
Per Kylie Minogue, vedere la propria immagine trasformata ancora una volta in Barbie è stato un momento speciale. La cantante ha raccontato di essere rimasta colpita dall’affetto ricevuto per la precedente collaborazione e di aver accolto con entusiasmo l’idea di tornare a lavorare con Mattel.
Ha definito questa nuova bambola “un’istantanea perfetta” dell’era "Tension", un periodo fatto di connessione con il pubblico, concerti sold out e un rinnovato slancio creativo. Dalla scintilla di "Padam Padam" fino al tour mondiale, ogni tassello ha contribuito a rafforzare l’immagine di Kylie Minogue come artista capace di reinventarsi senza perdere la propria identità.
Ancora una volta, la popstar dimostra che il suo battito - quel “padam” che risuona ovunque - continua a far danzare generazioni diverse, ora anche in formato Barbie.
