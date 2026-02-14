Kylie Minogue "torna" Barbie: la bambola celebra l’era di “Padam Padam”

La nuova Barbie dedicata a Kylie Minogue è vestita interamente di rosso, proprio come nel videoclip che ha accompagnato il ritorno dance della cantante. Il look richiama la sensualità e l’intensità visiva di "Padam Padam", brano che ha segnato una vera rinascita artistica per la star, riportandola in cima alle classifiche e consacrandola ancora una volta regina dell’electro-pop.