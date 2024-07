Kylie Minogue torna in pista: ecco "My oh My" con Bebe Rexha e Tove Lo

Bebe Rexha è un'artista multi-platino e più volte nominata ai Grammy. A maggio ha pubblicato il suo nuovo singolo, "Chase It (Mmm Da Da Da)" che aveva anticipato il mese precedente sul palco del Coachella. Il singolo segue l'uscita del suo terzo album in studio, "Bebe", l'anno scorso, che include la collaborazione con David Guetta "I'm Good (Blue)" che le è valsa una nomination come miglior disco dance/elettronico ai Grammy. L'estate scorsa ha collaborato nuovamente con Guetta per il brano successivo "One In A Million" che è valso loro un'altra nomination ai Grammy. Tove Lo è una cantante, cantautrice e artista di fama internazionale nata in Svezia e residente a Los Angeles, che ha fatto scalpore in tutto il mondo nel 2014 con "Queen of the Clouds", certificato platino. Nel 2022 ha pubblicato il suo quinto album in studio, "Dirt Femme". L'artista, nominata ai Grammy e ai Golden Globe, ha collaborato con una vasta gamma di artisti, tra cui Coldplay, Charli XCX, Alesso, Martin Garrix, Sean Paul e Major Lazer, e ha scritto musica per artisti come Lorde e Zara Larsson. Il mese scorso ha pubblicato il suo nuovo Ep dance collaborativo, "Heat", con SG Lewis.