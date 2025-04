Kruder & Dorfmeister celebrano 30 anni di carriera: in tour con "The K&D Sessions Live"

Pubblicato il 19 agosto 1998 da Studio!K7, "The K&D Sessions" ha segnato una vera e propria rivoluzione nel panorama musicale elettronico, consolidando il duo composto da Peter Kruder e Richard Dorfmeister come una delle formazioni più influenti e innovative della musica internazionale. Il duo ha affermato un percorso alternativo esplorando groove raffinati e downbeat ipnotici, fondendo trip-hop, jazzstep, e breakbeat, contribuendo alla definizione di un sound distintivo. Kruder & Dorfmeister hanno ridefinito il concetto di remix album, tracciando una rotta che ancora oggi influenza generi come IDM e chillout. Con i suoi remix per Madonna, Depeche Mode, Bomb the Bass e Roni Size, oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo, "K&D Sessions" è presto diventato non solo un album di successo ma una vera e propria pietra miliare della musica elettronica.