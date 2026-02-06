In un'intervista al quotidiano britannico Telegraph, ripresa da People, Stewart ha raccontato di sentirsi "perseguitata" dai pensieri che riguardano Diana. Curioso se si pensa che all'inizio si era mostrata titubante nell'intraprendere il percorso per interpretarla: "Ho detto a Pablo che era pazzo e che avrebbe dovuto assumere qualcun altro, ma lui si è rifiutato di accettarlo", ha raccontato Stewart. I dubbi erano più legati a differenze fra i tratti fisici, tra cui la statura e il colore degli occhi. "Io ho gli occhi verdi; lei ha notoriamente gli occhi azzurri che si abbinano al suo anello. Così ho chiesto: "Dovremmo rendere verde l'anello di fidanzamento, allora?".