Kristen Stewart: "Io ancora tormentata da Lady Diana, piango se penso a lei"
A distanza di anni dalla sua interpretazione in Spencer, l'attrice racconta cosa le ha lasciato la storia di Diana
© IPA
Dal set cinematografico alla vita quotidiana: non sempre gli attori abbandonano i propri personaggi nel giro di poco. Kristen Stewart ne è un esempio: a distanza di anni dalle riprese di "Spencer", la star di "Biancaneve e il cacciatore" percepisce ancora un legame intenso con la defunta Principessa del Galles, dopo un profondo percorso di immedesimazione. Il film, diretto da Pablo Larraín, è stato in concorso nel 2021 alla Mostra del Cinema di Venezia per il Leone d'oro come miglior film.
Un casting inaspettato
In un'intervista al quotidiano britannico Telegraph, ripresa da People, Stewart ha raccontato di sentirsi "perseguitata" dai pensieri che riguardano Diana. Curioso se si pensa che all'inizio si era mostrata titubante nell'intraprendere il percorso per interpretarla: "Ho detto a Pablo che era pazzo e che avrebbe dovuto assumere qualcun altro, ma lui si è rifiutato di accettarlo", ha raccontato Stewart. I dubbi erano più legati a differenze fra i tratti fisici, tra cui la statura e il colore degli occhi. "Io ho gli occhi verdi; lei ha notoriamente gli occhi azzurri che si abbinano al suo anello. Così ho chiesto: "Dovremmo rendere verde l'anello di fidanzamento, allora?".
Ma a colpire Larraín erano le somiglianze tra le esperienze di vita di Kristen Stewart e quella della Reale. "C'era qualcosa del mio spirito", ha spiegato, sottolineando come Diana fosse stata "spennata a morte dai paparazzi". Qui l'immedesimazione profonda sull'attenzione mediatica che "ti risucchia l'anima".
L'eredità di Lady D per l'attrice
Il momento più toccante per l'attrice è stato il dover entrare in contatto con il dolore di Diana nel Natale del 1991, quando stava attraversando una crisi coniugale con Carlo, all'epoca Principe. "Quando le riprese sono finite, mi sentivo un po' come un guscio vuoto, e penso che si sentisse così anche lei", ha detto Stewart. Tutt'ora ha dei flashback emotivi quando cammina per le strade di Londra: "Non riesco a guidare in questa città, o a Parigi se è per questo, senza pensare a lei", ha dichiarato. In qualche modo l'attrice pensa di aver preso da Diana il dono di trasmettere gioia agli altri anche in momenti di estrema fragilità: "Anche solo tentando di toccare quella luce, ho imparato molto e sono cresciuta come persona", ha dichiarato a People.