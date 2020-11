Kristen Stewart e Dylan Meyer, l'amore è pubblico: romantica foto social di coppia

Kristen Stewart e Dylan Meyer vivono da un anno il loro amore il più lontano possibile dai riflettori. Metteteci anche che l'ex Bella di "Twilight" è molto riservata sulla sua vita privata e fermamente allergica ai social media. Non passa inosservato quindi lo scatto in bianco e nero postato su Instagram dalla sceneggiatrice che le ritrae insieme romanticamente.

La prossima Lady Diana nel film "Spencer" diretto da Pablo Larraín ha deciso di rompere le sue ferree regole apparendo con Dylan sorridente con indosso una maglietta con la scritta eloquente "Vote": motore principale della scelta, le elezioni americane.

La Stewart non è presente sui social con un account tutto suo, per cui in questa occasione si è limitata a fare capolino sul profilo della fidanzata. Già qualche settimana prima Dylan Meyer aveva postato una foto solo di Kristen, anche in quel caso con indosso con la maglietta "Vote”.

Negli ultimi tempi comunque Kristen Stewart si è aperta in merito alla sua vita privata. In un’intervista ad Harper’s Bazaar UK ha rivelato di essere molto felice in questo momento della sua vita, spiegando: "Volevo solo essere felice e godermi la vita, senza riflettori. Ma presto mi sono resa conto che proteggendola in questo modo la stavo solo rovinando". L'attrice ha poi raccontato le difficoltà di essere omosessuale nel mondo del cinema: "Quando però poi ti dicono: ‘Fai un favore a te stessa ed evita di tenere la mano alla tua ragazza quando esci per strada, così magari ti chiama la Marvel’ capisci che c’è una scelta da fare".

