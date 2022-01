Kristen Stewart, Cate Blanchett e Lady Gaga: "W Magazine" incorona le regine degli Oscar

Le nomination degli Oscar non sono ancora state ufficializzate, ma "W Magazine" ha già eletto le regine degli Academy 2022: Lady Gaga, Kristen Stewart e Cate Blanchett. Tre attrici diverse, come diverse sono le donne che hanno interpretato sul grande schermo (Patrizia Reggiani, Lady Diana. e la psichiatra Lilith Ritter), accomunate però dalla passione con cui hanno dato vita ai loro personaggi.

A fare loro compagnia nell'edizione speciale del magazine dedicata agli Oscar ci sono anche Gemma Chan (Sersi di "Eternals"), Jessica Chastain (protagonista de "Gli occhi di Tammy Faye"), Jennifer Hudson (Aretha Franklin in "Respect") e la coppia mamma-figlia Tilda e Honor Swinton ("The Souvenir").

Per "House of Gucci" Lady Gaga si è dovuta calare nei panni della vedova nera Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci. Una donna oscura e determinata, che ha lottato con le unghie e con i denti per essere accettata nel mondo privilegiato dei Gucci. "Ci ha provato con tutta se stessa, ma non è mai stata alla loro altezza", ha dichiarato Gaga al magazine. "Era una disco queen che aspirava all'alta società. Quando aveva 12 anni sua madre le mostrò le foto dei buoni partiti da sposare, voleva far parte dell'alta società".

Anche Kristen Stewart per "Spencer" si è dovuta confrontare con una donna e un'icona realmente esistita: Lady Diana. L'attrice ha scavato a fondo nell'intimo di Diana, per portare alla luce la persona che si nascondeva dietro la principessa triste. "Mi sentivo protettiva nei confronti della sua persona, ma allo stesso tempo avevo molte curiosità", ha ammesso la Stewart. "Ho avuto quattro o cinque mesi per conoscerla, le sue sfaccettature mi erano accessibili una volta iniziate le riprese ".

Cate Blanchett è invece diventata una psichiatra senza scrupoli per il thriller di Guillermo del Toro "La fiera delle illusioni". Il noir, in bilico tra illusioni e verità, è un viaggio all'interno della psicologia ambigua dei personaggi. "Più si cerca di nascondere la propria vera natura, più quelle tendenze avranno un impatto sulla tua vita. Una cosa è mentire, un'altra è credere alle tue bugie", ha spiegato la Blanchett al magazine.