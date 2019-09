Kim Kardashian in lacrime: è positiva al test del Lupus

Una brutta notizia per Kim Kardashian . La It Girl è risultata positiva all'artrite reumatoide e al lupus , una grave e rara malattia di natura autoimmune , che colpisce organi e tessuti del corpo. A rivelarlo ai suoi numerosissimi fan non è stata lei, ma la prima puntata della diciassettesima stagione di "Al passo con i Kardashian" , il reality statunitense che si concentra sulla vita personale della celebre famiglia.

Kim Kardashian scoppia a piangere - La puntata ci mostra una dolorante e preoccupata Kardashian in uno studio medico. "I tuoi anticorpi sono positivi al lupus e all’artrite reumatoide”, le comunica il dottor Daniel Wallace, precisando però, nel tentativo di rassicurarla, che “a volte questi test mostrano dei falsi positivi". Ma la 38enne scoppia comunque a piangere, davanti a un audience ancora sotto shock. “I prossimi giorni saranno un inferno. Devo capire che cos’ho e come posso risolverlo”, commenta in seguito. “Pensare al dolore che avverto alle mani e a quanto sta accadendo può essere spaventoso. Ero ansiosa di capire che cosa non andava”.