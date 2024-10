Dopo un'estate passata tra dj set e live in piazze minori e reduce dal bagno di folla del Red Bull 64 Bars Live di Napoli, Kid Yugi è quindi arrivato all'appuntamento con questa tripletta milanese andati sold out già da mesi. E il termometro dell'attesa era facilmente leggibile guardando la lunghissima coda di ragazzi in attesa di entrare sin dal primo pomeriggio. Un'attesa ripagata a dovere. Il live di Kid Yugi è una macchina ben costruita, con partenza a razzo con "Anticristo" in medley con "Monopolio" e una "Terr1" che esalta l'orgoglio delle origini di Yugi (vero nome Francesco Stasi) e di gran parte del pubblico presente. La parte centrale vede un necessario rallentamento per i (pochi, lo ammette lui stesso) pezzi d'amore, come "Sintetico" e "Lilith", mentre il finale è al calor bianco con "64 Bars da censura" che dimostra una volta di più le doti del rapper ("Questa è per chi dice che non ho fiato" dice lui alla fine). Pur con un palco ridotto all'osso il maxi schermo alle spalle del rapper è comunque elemento protagonista con visual per la maggior parte a tema "diabolico" e il suo aprirsi e chiudersi per creare entrate in scena a effetto. A impreziosire la serata anche qualche ospite come Rrari Dal Tacco, gli immancabili Artie 5ive e Tony Boy (suo compagni di percorso in numerose canzoni) ma anche due pesi massimi della scena come Ernia e Noyz Narcos, introdotto da Yugi come "il mio rapper preferito" e con il quale ha duettato su "Cvlt", brano tratto dall'omonimo album di Noyz e Salmo.