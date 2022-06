Kevin Spacey in tribunale a Londra: sarà processato per abusi sessuali su tre uomini

Lo ha stabilito un giudice della Westminster Magistrates Court, dove il 62enne premio Oscar è comparso per una breve udienza preliminare sotto l'assedio dei media. Il processo prenderà il via il 14 luglio. L'attore è accusato di "attività penetrative" non consensuali.

Fotografi e troupe televisive hanno circondato Spacey quando è arrivato in tribunale. L'attore di "American Beauty" si è seduto dietro il pannello di vetro durante l'udienza di mezz'ora, alzandosi in piedi per dare il suo nome completo (Kevin Spacey Fowler) la sua data di nascita e un indirizzo a Londra.

Poi il suo avvocato, Patrick Gibbs, ha detto che Spacey "nega strenuamente qualsiasi azione criminosa in questo caso". Il vice magistrato capo Tan Ikram ha concesso a Spacey la cauzione incondizionata fino alla sua prossima apparizione in tribunale, un'udienza di patteggiamento prevista per il 14 luglio.

In una dichiarazione rilasciata a inizio giugno, Spacey ha affermato che sarebbe andato in tribunale nella capitale britannica per affrontare le accuse ed si sentiva fiducioso di poter dimostrare la sua innocenza. La star hollywoodiana deve rispondere a quattro accuse di molestie sessuali. I presunti episodi sarebbero avvenuti a Londra tra il marzo 2005 e l'agosto 2008 e nel Gloucestershire nell'aprile 2013: l'arco di tempo in cui è stato direttore artistico del teatro Old Vic di Londra.

Spacey ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista nel 1995 per "I soliti sospetti" e un Oscar come attore protagonista nel 1999 per "American Beauty". La sua carriera si è interrotta bruscamente nel 2017, quando l'attore Anthony Rapp ha accusato la star di averlo aggredito a una festa negli anni 80, quando Rapp era adolescente.