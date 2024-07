"Territory Pictures e New Line Cinema hanno deciso di non distribuire 'Horizon: Chapter 2' il 16 agosto per dare al pubblico una maggiore opportunità di scoprire il primo film di 'Horizon' nelle prossime settimane", ha affermato un portavoce della New Line. La casa di produzione ha quindi deciso di adottare una strategia più tradizionale, mantenendo la distribuzione sul grande schermo, ma non così ravvicinata con il primo capitolo. Mentre non è stata annunciata una nuova data per il secondo capitolo, è in previsione il lancio del primo film on demand e successivamente in streaming su MAX.