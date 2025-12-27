Kevin Costner di nuovo nei guai: non ha pagato i costumi del film per 440mila dollari

Un altro colpo di scena per Kevin Costner, ma questa volta non arriva dal grande schermo. L'attore e regista premio Oscar è finito nuovamente sotto i riflettori per una causa legale che rischia di complicare ulteriormente il futuro della sua ambiziosa saga western "Horizon: An American Saga". Al centro della disputa, questa volta, ci sono costumi di scena non pagati e conti rimasti in sospeso. Secondo quanto riportato da "The Hollywood Reporter", la società Western Costume ha citato in giudizio in California la casa di produzione Territory Pictures, legata a Costner, accusandola di non aver saldato le fatture per i costumi utilizzati nel secondo capitolo della saga. La richiesta ammonta a 440 mila dollari: una cifra che includerebbe sia pagamenti mancati sia danni agli abiti di scena.