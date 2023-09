Sono questi i termini dell'accordo sul divorzio raggiunti dopo due giorni di udienza in tribunale. Un divorzio difficile per la star hollywoodiana e non privo di conflitti. L'ex signora Costner aveva infatti chiesto una cifra ben più alta per il mantenimento dei tre figli avuti dall'attore, Cayden, 16 anni, Hayes, 14, e Grace, 13, ovvero circa 162mila dollari. La motivazione? I ragazzi devono poter "vivere una vita qualitativamente paragonabile a quella che avevano con il padre, con eguali lussi e agi", così ha spiegato la Baumgartner in tribunale.

La famiglia ha sempre vissuto in una mega villa in California con piscina, campo da tennis, giardino e guest house, il cui valore è stimato, più o meno, sui 145 milioni di dollari.

Proprio la mega casa è stata oggetto di contrasti tra Kevin e Christine. Nel contratto prematrimoniale era specificato che, in caso di divorzio, lei avrebbe avuto 30 giorni per abbandonare la casa. E allo scadere del termine Costner ha portato in tribunale la sua ex moglie, definendo la sua permanenza nella villa una sorta di "pressione affinché lui accetti le sue richieste finanziare esageratamente elevate, sebbene, stando a quanto riferiscono gli avvocati dell'attore, la star hollywoodiana abbia già versato alla ex moglie 1,45 milioni di dollari, fra obblighi prematrimoniali ed extra, oltre ad aver garantito il mantenimento dei figli e la disponibilità a contribuire con 30.000 dollari al mese per una casa in affitto, anticipandone altri 10.000 dollari per coprire i suoi costi di trasloco.

