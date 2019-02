Una canzone per Genova, per i genovesi, per i "sopravvissuti" alla tragedia del Ponte Morandi. E' "C'è da fare" che Paolo Kessisoglu ha presentato oggi alla stampa: "Un progetto nato dalla pancia, un brano scritto di getto poche ore dopo il crollo. Ero a San Francisco, ho trovato un piano e l'ho buttato giù...". Ad inciderla insieme all'attore comico del duo Luca e Paolo 25 big della musica italiana da Giorgia a Gianni Morandi...