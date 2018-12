Keith Richards, svolta salutista a 75 anni: "Ho smesso di bere, ero stufo"

Dopo il successo delle date europee del "No Filter Tour", i Rolling Stone torneranno a suonare dal vivo a partire dal prossimo aprile, con una serie di date negli Stati Uniti. La scelta di restare lucido è stata presa anche per rispetto verso la musica e i fan: "Mi interessava suonare sobrio. Le parti di chitarra le eseguiamo in maniera più coscienziosa adesso. Siamo più attenti alle differenze e agli spazi. Abbiamo settanta anni, ma spacchiamo ancora come dei quarantenni".



Dello stesso parere anche il collega Ron Wood: "E' un piacere lavorare con lui ora, è più tranquillo. E' aperto a nuove idee, mentre prima stringevo i denti e mi dicevo 'Mi coprirà di m*** per aver detto questo'. Ora invece dice 'E' una figata, amico' ".