Keanu Reeves, 61 anni, e la fidanzata Alexandra Grant, 53 anni, si raccontano sul red carpet del gala al Museum of Contemporary Art di Los Angeles. I due, insieme ufficialmente dal 2019, intervistati da People, hanno parlato di come il loro rapporto abbia influenzato le rispettive carriere. Dal 2011, la coppia ha condiviso vita privata e professionale a partire dalla stesura del libro Ode to happiness, dove Reeves si è occupato della scrittura e Grant delle illustrazioni.
Il rispetto per ogni progetto
"Possiamo parlare di qualsiasi problema, sfida o idea creativa all'infinito, se necessario, rispettando al contempo il bisogno individuale di approfondire e di seguire un percorso che magari sia più tranquillo o che avvenga in un altro contesto collaborativo", ha detto Alexandra Grant in merito alle collaborazioni professionali con l'attore.
I quadri più "felici"
Le opere della visual artist 53enne sono esposti in tutte le gallerie d'arte degli Stati Uniti: "Direi che ogni dipinto è autobiografico", ha detto, confermando l'impatto positivo della storia con Keanu Reeves sulla sua produzione artistica. "Anche quando si tratta di arte astratta e non sembra esserci una vera narrazione, posso sicuramente dire che i miei quadri sono diventati più "felici".
In casa con John Wick
Qualche giorno fa, in occasione del lancio del suo nuovo marchio vinicolo, LOVE Wine, L.A., Grant aveva parlato del rapporto con Keanu Reeves, rivelando che la "chiave" per riuscire a bilanciare vita privata e lavoro "è il rispetto reciproco". L'artista ha poi aggiunto: "Ogni progetto ha una propria autonomia, una propria squadra e delle proprie regole. Ha un inizio, una parte centrale e una conclusione".
Sui personaggi interpretati dall'attore, Grant ha ironizzato: "Ho convissuto con John Wick e con Neo", sottolineando: "Quando lui è immerso in un personaggio, ho un enorme rispetto per quel processo e per la consapevolezza che si trova nel pieno di un progetto. Credo che la stessa cosa valga per la pittura".
La storia d'amore
Alexandra Grant e Keanu Reeves si sono conosciuti intorno al 2011, molto prima di ufficializzare la loro relazione. Nel 2016, hanno pubblicato il libro Ombre. Insieme hanno fondato nel 2027 anche una casa editrice indipendente, X Artists’ Books. Nel 2019 hanno scelto di rendere pubblica la loro storia, apparendo insieme su un red carpet. Quello per Reeves è stato un grande anno, sia sul piano sentimentale che su quello lavorativo, per i suoi tanti film di successo; da John Wick: Chapter 3, Parabellum, Toy Story 4 alla commedia Always Be My Maybe.