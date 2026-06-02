Qualche giorno fa, in occasione del lancio del suo nuovo marchio vinicolo, LOVE Wine, L.A., Grant aveva parlato del rapporto con Keanu Reeves, rivelando che la "chiave" per riuscire a bilanciare vita privata e lavoro "è il rispetto reciproco". L'artista ha poi aggiunto: "Ogni progetto ha una propria autonomia, una propria squadra e delle proprie regole. Ha un inizio, una parte centrale e una conclusione".