Katy Perry si addobba per le feste: eccola vestita da albero di Natale

Un divertente siparietto per annunciare la sua partecipazione al karaoke televisivo Disney Christmas Singalong (andato in onda ieri sera sulla Abc). Per l'evento si sono radunate virtualmente star di tutto il mondo, che hanno dato vita a un'esclusiva playlist natalizia. La Perry si è esibita sulle note della sua hit "Cozy Little Christmas" e del classico di Bing Crosby "I'll Be Home for Christmas". Il nostro Andrea Bocelli ha invece intonato "Silent Night", mentre i BTS la loro versione di "Santa Claus Is Comin' To Town".

Tra i tanti artisti che hanno partecipato all'evento anche Michael Bublé ("It's Beginning to Look a Lot Like Christmas"), P!NK con la figlia Willow (hanno cantato insieme "The Christmas Song"), Ciara ("Rockin' Around the Christmas Tree"), Chloe x Halle ("Do You Want to Build a Snowman?") e Adam Lambert ("Have Yourself a Merry Little Christmas").

