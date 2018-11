Katy Perry è la donna più pagata della musica

Katy Perry ha incassato oltre un milione di dollari a serata per ognuna delle 80 date del suo "Witness Tour" nel periodo preso in considerazione da Forbes, ovvero da giugno 2017 a giugno 2018, e sebbene l'album non abbia brillato in quanto a entrate commerciali la popstar si è comunque posizionata sul gradino più alto, anche grazie ai 20 milioni di dollari guadagnati come giudice del reboot American Idol di ABC. Una vera stacanovista. E' andata molto meglio all'album di Taylor Swift, "Reputation", che ha venduto 2 milioni di copie in tutto il mondo nella prima settimana di lancio, e la cantante non ha raggiunto la pole position solo perché la maggior parte delle date del suo fortunatissimo tour si sono collocate al di fuori del periodo preso in considerazione dal magazine per stilare la classifica. Medaglia di bronzo per Beyoncé reduce dall’On The Run Tour II, serie di concerti che l'hanno portata in giro per l'Europa e il Nord America con il marito Jay-Z e degli incassi dell’album di duetti "Everything Is Love". E poi a scendere con Pink che si piazza al quarto posto (52 milioni), Lady Gaga al quinto (50 milioni), ma con ottime probabilità di salire nel prossimo anno grazie agli incassi del film e del disco "A Star is Born". Al sesto posto c'è Jennifer Lopez (47 milioni), poi Rihanna (37,5 milioni), Helene Fischer (32 milioni), Celine Dion (31 milioni) e Britney Spears (30 milioni).

