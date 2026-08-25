la commedia romantica cult

Come farsi lasciare (di nuovo) in 10 giorni: arriva il sequel

Non si hanno ancora dettagli sulla trama e il cast, ma secondo alcune indiscrezioni, i due protagonisti  Kate Hudson e Matthew McConaughey riprenderanno i loro ruoli

25 Ago 2026 - 14:48
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Una delle commedie romantiche più amate degli anni Duemila sta per tornare. "Come farsi lasciare in 10 giorni", film con Kate Hudson e Matthew McConaughey, avrà un sequel. Lo riporta Deadline, citando una fonte vicina al progetto. La Hudson produrrà il film insieme a Stacey Sher. Si parla anche di un ritorno in scena dei due attori, anche se cast e trama non sono ancora stati definiti.

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Di cosa parla il film

  "Come farsi lasciare in 10 giorni" racconta la storia di Andie Anderson (Hudson), giornalista di una rivista, e Benjamin Barry (McConaughey), dirigente pubblicitario, che iniziano una relazione con un secondo fine: lei vuole allontanarlo per ottenere un articolo, mentre lui scommette di poter farla innamorare in 10 giorni. I loro piani falliscono quando entrano in gioco i veri sentimenti. Il film, diretto da Donald Petrie, è uscito nelle sale nel febbraio del 2003, incassando oltre 178 milioni di dollari in tutto il mondo. La sceneggiatura è stata scritta da Kristen Buckley, Brian Regan e Burr Steers.

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I progetti più recenti di Hudson e McConaughey

 Dopo la sua seconda nomination all'Oscar per il film drammatico "Song Sung Blue - Una melodia d'amore", in cui recita accanto a Hugh Jackman e Jim Belushi, Hudson è attualmente protagonista della fortunata serie comica "Running Point", giunta alla sua terza stagione. Tra i suoi film più recenti anche il thriller commedia "Glass Onion: Knives Out" di Rian Murphy. McConaughey è tornato in sala nel 2025 con "The Lost Bus", film che racconta la vera storia di Kevin McKay, un autista di autobus che ha salvato 22 bambini e un gruppo di insegnanti dagli incendi dolosi che hanno colpito la zona di Camp Fire, nella contea di Butte, in California, nel novembre 2018.

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