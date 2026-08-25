Dopo la sua seconda nomination all'Oscar per il film drammatico "Song Sung Blue - Una melodia d'amore", in cui recita accanto a Hugh Jackman e Jim Belushi, Hudson è attualmente protagonista della fortunata serie comica "Running Point", giunta alla sua terza stagione. Tra i suoi film più recenti anche il thriller commedia "Glass Onion: Knives Out" di Rian Murphy. McConaughey è tornato in sala nel 2025 con "The Lost Bus", film che racconta la vera storia di Kevin McKay, un autista di autobus che ha salvato 22 bambini e un gruppo di insegnanti dagli incendi dolosi che hanno colpito la zona di Camp Fire, nella contea di Butte, in California, nel novembre 2018.