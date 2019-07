Kamasi Washington, genio indiscusso del jazz contemporaneo torna a Milano

Rivoluzionario nei concetti, nel suono, nell'attitudine e nel pensiero, Kamasi Washington torna in Italia dopo l'uscita di Heaven&Earth (Young Turks), due ore e 30 minuti circa che raccontano, in una sorta di mantra onirico tra il perdersi e il ritrovarsi, come "noi siamo simultaneamente i creatori del nostro universo personale e il creato di questo stesso universo".



Kamasi, che ha riunito agli Henson Studios di Los Angeles la sua The Next Band e membri del collettivo The West Coast Get Down, con nuovi arrangiamenti da "Hubtones" della leggenda jazz e bebop Freddie Hubbard e dalla colonna sonora di "Fists of Fury", così come un brano scritto da Ryan Porter, e con la partecipazione di Thundercat, Terrace Martin, Ronald Bruner, Jr., Cameron Graves, Brandon Coleman, Miles Mosley, Patrice Quinn, Tony Austin e molti altri, è decisamente l'artista che tutti, una volta nella vita, dovrebbero avere il privilegio di ascoltare.



Masego, radici giamaicane trapiantate in una comunità cristiana in Virginia, Usa, e un ultimo album, Lady Lady, che ha fatto il giro del mondo. Eccelso polistrumentista, dopo aver imparato a suonare basso, batteria, chitarra, pianoforte e sassofono intraprende un percorso comune a molti artisti della sua generazione, fatto di remix e registrazioni caricate sul web. A differenza di tanti altri, però, Masego sviluppa fin da subito uno stile unico e originale, un misto di R&B, alternative hip-hop, fatto di bassi della trap, di sintetizzatori del genere house, e della melodia dolce del sax originario del jazz.



PREVENDITE DO IT YOURSELF: https://goo.gl/shh1z5

TICKETMASTER: https://goo.gl/oKxts4