Justin Bieber positivo al Covid ferma lo show a Las Vegas

Ma stavolta è proprio lui a doversi fermare. L'artista, infatti, come annuncia un membro del suo staff alla Cnn, ha contratto il Covid . Gli show a Las Vegas del suo " Justice World Tour " sono quindi rimandati. Sui social però il cantante ha preferito non parlarne.

A novembre Justin ha annunciato le nuove date, tra le quali spiccano i due concerti in Italia previsti per il 27 e 28 gennaio 2023 all'Unipol Arena di Bologna.

Il tour vede Bieber viaggiare tra 5 continenti, per esibirsi in più di 90 concerti distribuiti tra più di 20 paesi. Le nuove date si aggiungono alle 52 già annunciate del tour nord americano che è partito da San Diego il 18 Febbraio.

Il "Justice World Tour" prende il nome dall'incredibile album "Justice". Uscito a marzo 2021, il disco è salito subito in testa alle classifiche di streaming in 117 paesi. Ha raggiunto quasi 9 miliardi di stream in tutto il mondo, sulla scia di di hits internazionali come "Anyone", "Lonely" e "Holy" che avevano raggiunto i 2 miliardi di stream ancora prima che l'album uscisse. "Peaches" ha poi raggiunto più di 2,5 miliardi di streams. Il duetto con The Kid Laroi "Stay", uscito a luglio, è invece divenuta la canzone più veloce di sempre a raggiunger 1 miliardo di streams su Spotify.

