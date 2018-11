Julia Roberts svela il retroscena dell'ascella "nature"

Tempo di confessioni in tv per Julia Roberts . Ospite del talk show di Busy Philipps l'attrice ha infatti rievocato un momento imbarazzante del suo passato. Nel 1999 si presentò alla première del film "Notting Hill" senza essersi depilata le ascelle e lo scatto fece subito il giro del mondo. "L'immagine è ben vivida nella mia mente da quel momento. Non fu una mossa calcolata" ha ammesso la Roberts.

"Non hai mai detto se sia stata una presa di posizione oppure no. Quando ero giovane ho pensato che fosse un gesto punk rock e ribelle. E' andata così o invece è stata più una cosa del tipo 'non sono riuscita a depilarmi le ascelle questo mese'?" le ha domandato la conduttrice. "La verità è che non avevo calcolato bene la lunghezza delle maniche e il gesto del braccio. Non ho tenuto conto di come queste due cose potessero combinarsi tra loro e rivelare parti personali di me" ha chiarito divertita.