Jude Law è diventato papà per la sesta volta durante il lockdown

Sono arrivati a quota sei gli eredi di Jude Law. L'attore, ospite del late show di Jimmy Fallon, ha infatti annunciato a sorpresa la nascita del bebé (il primo avuto con la moglie Philippa Coen). Parlando di come ha trascorso i mesi in lockdown. ha infatti dichiarato: "Mi sono dedicato al giardinaggio, è diventata la mia ossessione. Oh, e poi ho avuto un bambino quindi non mi sono annoiato!".