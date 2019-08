Jovanotti, spettacolo dal balcone di Coppola e video messaggio agli sposi di Vasto

Il "Jova Beach Party" continua a tenere banco sulle spiagge... e non solo, d'Italia. Jovanotti ha infatti regalato, l'altra sera, un mini show a sorpresa dal balcone dell’albergo dove alloggiava, a Bernalda in provincia di Matera. E una video-sorpresa l'ha riservata anche alla coppia che avrebbe dovuto sposarsi durante la sua tappa, cancellata, a Vasto...

A Susanna e Andrea, che avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio durante la tappa del Jova Beach Party a Vasto, annullata perché la commissione di Vigilanza non ha dato il via libera alla manifestazione, Jovanotti ha inviato una dedica speciale cantando per la sposa "Per Te" e inserendo nel testo il suo nome. “La vita è l’arte della gestione degli imprevisti e guardando questo video mi sembra che voi ci riusciate benissimo” ha scritto Jovanotti su Facebook e poi ha invitato gli sposini a festeggiare con lui a Milano, all’ultima data del "Jova Beach Party".



Ai fan di Bernalda invece qualche giorno fa Jovanotti è apparso dal balcone dell'albergo di proprietà del grande regista di Hollywood, Francis Ford Coppola, improvvisando un mini-concerto...