Il "Jova Beach Party" atterra a Linate

Dopo le spiagge, il Beach Party di Jovanotti non poteva che finire in aeroporto. Il 21 settembre "atterrerà" infatti a Linate, lo scalo milanese chiuso per restauri fino al 27 ottobre. E' il cantante a confermare la data sui suoi social con la scritta "Jova Beach Party Milano. Si vooola. Ultima chiamata volo Jbp 2019" e con l'illustrazione del Duomo e dello stesso Jovanotti che volano.