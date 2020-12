Josh Brolin beve il caffè... completamente nudo

C'è chi ama sorseggiarlo al tavolo, chi in piedi appoggiandosi al bancone del bar. Josh Brolin il caffè lo beve comodamente seduto e completamente nudo davanti a quello che sembra un caravan in mezzo al deserto. A scattare la foto, che l'attore di "Goonies" e "Deadpool 2" ha condiviso su Instagram, è stata la moglie Kathryn Boyd , modella e fotografa per l'occasione, che è in attesa del secondo figlio e che, a sua volta, ama posare... col pancione senza veli.

L'attore, 52 anni, accompagna lo scatto con quella che sembra una citazione ironica: "Alla fine della giornata una vita sarà giudicata da quante volte sei stato nudo. Nessuno ha detto però che si intenda metaforicamente".

Per Brolin non è comunque la prima volta. L'attore americano, che in "Deadpool 2" interpreta il ruolo di Cable, è apparso nudo sul suo profilo Instagram, coperto solo da un grosso pesce, anche qualche anno fa, per sostenere la campagna "Fishlove", un'iniziativa nata per sensibilizzare sulle pratiche di pesca non sostenibili che stanno distruggendo l'ecosistema marino della Terra.

Questa volta però nessuna campagna benefica, ma lo scatto ha riscosso comunque migliaia di like in pochissimo tempo, oltre a commenti e congratulazioni per il fisico della star americana, vero e proprio sex symbol di Hollywood.

Posare senza veli piace anche alla bella Kathryn Boyd, terza moglie dell'attore, da cui aspetta il secondo figlio Ormai al nono mese di gravidanza, Kathryn ha postato sul suo profilo social alcuni bellissimi scatti del suo pancione nudo... Vizietti di famiglia.

