Il marito di Joss ha raccontato che non era la prima volta che la coppia veniva "provocata" a causa della loro relazione: "Mio marito Jonathan Joss ed io siamo rimasti coinvolti in una sparatoria mentre controllavamo la posta nel luogo in cui sorgeva la nostra vecchia casa. Quella casa è stata incendiata dopo oltre due anni di minacce da parte di persone della zona che ci avevano ripetutamente detto che l'avrebbero incendiata. Abbiamo denunciato queste minacce alle forze dell'ordine più volte, ma non è stato fatto nulla. Durante tutto quel periodo siamo stati molestati regolarmente da individui che hanno chiarito di non accettare la nostra relazione. Gran parte delle molestie erano apertamente omofobe", così scrive Tristan Kern de Gonzales sui social, spiegando come Joss gli abbia salvato la vita: "Quando siamo tornati sul posto per controllare la posta, abbiamo scoperto il cranio di uno dei nostri cani e la sua imbracatura ben visibili. Questo ci ha causato un forte stress emotivo. Abbiamo iniziato a urlare e piangere per il dolore di ciò che avevamo visto.

Mentre lo facevamo, un uomo si è avvicinato a noi. Ha iniziato a urlarci contro violenti insulti omofobi. Poi ha alzato una pistola dalle sue ginocchia e ha sparato.

Io e Jonathan non avevamo armi. Non stavamo minacciando nessuno. Eravamo in lutto. Eravamo in piedi uno accanto all'altro. Quando l'uomo ha sparato, Jonathan mi ha spinto via. Mi ha salvato la vita".

Poi de Gonzales ha sottolineato come la loro relazione fosse sempre stata vista male da alcune persone del vicinato: "Jonathan è mio marito. Mi ha dato più amore nel tempo trascorso insieme di quanto la maggior parte delle persone possa mai ricevere. Eravamo novelli sposi. Abbiamo scelto San Valentino. Stavamo cercando una roulotte e progettando il nostro futuro. È stato assassinato da qualcuno che non sopportava la vista di due uomini che si amavano. Ero con lui quando è morto. Gli ho detto quanto fosse amato. A tutti coloro che lo hanno sostenuto, ai suoi fan, ai suoi amici, sappiate che vi stimava profondamente. Vi considerava una famiglia". E ha concluso: "Ora il mio obiettivo è proteggere l'eredità di Jonathan e onorare la vita che abbiamo costruito insieme.

Se ti preoccupa il modo in cui qualcuno ha affrontato un trauma o quanto forte parla quando racconta un'ingiustizia e viene ignorato dalle autorità, allora non ti sei mai veramente preoccupato di mio marito.

Jonathan mi ha salvato la vita. Porterò avanti questo impegno. Proteggerò ciò che ha costruito. Tristan Kern de Gonzales".