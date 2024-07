In un'intervista del 2020, Bon Jovi aveva sottolineato come i genitori gli avessero insegnato, con il loro esempio, a trasformare il sogno in realtà. "Crescendo mi sono reso conto che era un grande dono che ho ricevuto dai miei genitori. Credevano davvero nel mantra di John Kennedy di andare sulla luna. 'Sì, certo che puoi andare sulla luna. Va', Johnny.' Anche se non eri davvero bravo nel tuo mestiere, se credevi di esserlo, potevi lavorarci su. Ed eccomi qui!, aveva dichiarato Bon Jovi. Parlando della sua adolescenza, aveva poi ricordato come gli abbiano permesso di fare concerti quando aveva solo 17 anni. "Mi hanno sempre sostenuto il che, in retrospettiva, è stato incredibile. Perché potevo tornare a casa all'una o alle due del mattino e dover essere a scuola per le otto. Hanno solo detto, presentati in tempo per la scuola, sai che è una tua responsabilità, ma persegui il tuo sogno". A piangerne la morte il marito, al suo fianco per 63 anni, e i tre figli: Jon, Anthony e Matthew. Oltre a loro anche le tre nuore (Dorothea, Nina Yang e Desiree) e gli otto nipoti.