Johnny Depp sbarca su TikTok, ed è subito record di follower

Il video è una dedica e un ringraziamento ai fan che l'hanno sostenuto durante la causa contro l’ex moglie. Ad accompagnare le immagini un messaggio da parte della star: "A tutti i miei più cari, fedeli e incrollabili supporter siamo stati insieme ovunque, abbiamo visto qualsiasi cosa. Abbiamo percorso lo stesso cammino. Abbiamo fatto insieme le cose che andavano fatte, perché voi mi avete sempre avuto a cuore", recita Depp.

"E ora andremo avanti insieme. Voi siete, come sempre, i miei datori di lavoro, e ancora una volta non so in che modo ridurmi per dirvi grazie, quindi vi dico semplicemente: grazie. Con tutto il mio amore e rispetto", termina il messaggio.

Ed è probabilmente anche un ringraziamento implicito ai fan questo sbarco dell'attore sul social, visto che il popolo di TikTok si è schierato apertamente con lui, numeri alla mano. Se #JohnnyDepp ha avuto oltre 33 miliardi di visualizzazioni, #JusticeforJohnnyDepp addirittura è arrivato oltre quota 20 miliardi (mentre paralllelamente #JusticeforAmberHeard si è fermato a 85,9 milioni).