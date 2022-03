Johnny Depp perde un round importante nella battaglia legale contro Amber Heard

Secondo il giudice infatti, la Heard potrà utilizzare lo

statuto anti-SLAPP

diffamazione sia di natura privata

(Strategic Lawsuit Against Public Participation) dello Stato, una legge il cui scopo è impedire alle persone di utilizzare tribunali e potenziali minacce di un'azione legale per intimidire le persone che stanno esercitando i loro diritti del Primo Emendamento. Gran parte della strategia legale di Depp nel processo che dovrebbe iniziare l'11 aprile si è basata sul sostenere che lae quindi non coperta dalla legge anti-SLAPP.

Ora però la misura è stata rafforzata nello Stato della Virginia e garantisce l'

immunità dalla responsabilità civile per dichiarazioni su questioni di interesse pubblico

che sarebbero protette dal Primo Emendamento. Questo non concede l'immunità a Amber Heard per ciò che ha scritto nell'editoriale del "Washington Post" del 2018 in cui ha accusato l'ex marito di averne abusato fisicamente e sessualmente, ma i suoi avvocati potranno sostenere che l'attrice meriti tale immunità di fronte alla giuria.